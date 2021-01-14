В Нефтекамске по подозрению в превышении полномочий задержан начальник ГИБДД

Начальник отделения ГИБДД по Нефтекамску Илдар Хамитов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч 1. ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии. Мера пресечения ему не избрана. Дело расследует Нефтекамский межрайонный следственный отдел управления СК по Башкирии.

По версии следствия, Илдар Хамитов, используя свое должностное положение, поручил подчиненным не отправлять в суд и уничтожить административный протокол, составленный в отношении знакомого своего родственника, по факту управления автомобилем без водительских прав, которых тот был ранее лишен.

Материалы в СКР были переданы из регионального МВД, которое совместно с управлением ФСБ по Башкирии,

провели оперативно-разыскные мероприятия в отношении.

Дарья Кучеренко