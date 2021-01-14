Суд отправил под домашний арест поставщика медоборудования для красноярской больницы

Следственные органы СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении 39-летнего предпринимателя, его подозревают в хищении 112 млн руб. при поставках медицинского оборудования для Красноярской краевой больницы, сообщает пресс-служба СКР в четверг.

Суд по ходатайству следствия избрал бизнесмену меру пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительной версии следствия, с апреля 2018 по август 2019 года подозреваемый предоставлял в КГКУ «Управление капитального строительства» заключения экспертов с ложными сведениями и заменил подлежащее поставке по госконтрактам медоборудование для краевой больницы на более дешевое. Часть из него, по данным СКР, было признано «незарегистрированными медицинскими изделиями».

«В настоящее время проведен допрос свидетелей и подозреваемого, обыски в помещениях КГКУ "Управление капитального строительства", КГБУЗ "Краевая клиническая больница" и фирмах-контрагентах, в ходе которых изъята документация и предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.

Накануне сообщалось, что обыски с участием сотрудников ФСБ прошли, в том числе в офисе красноярского ООО «Управляющая строительная компания (УСК) "Сибиряк"», которое также поставляло медоборудование для краевой больницы.

Дарья Решетникова