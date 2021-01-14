На аукцион выставлено здание медицинского центра на территории АО «ТагМет»

АО «Реставратор» выставило на торги здание медсанчасти, расположенное на промышленной территории АО «Таганрогский металлургический завод». Начальная цена лота составляет 75,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Здание площадью 4,6 тыс. кв. м расположено в Таганроге по ул. Заводская, 1а. Оно продается вместе с земельным участком площадью 6,6 тыс. кв.м. «В настоящее время объект полностью сдан в аренду структурному подразделению Таганрогского металлургического завода под размещение медицинского центра»,— сказано в сообщении. Отмечается, что годовой доход от аренды составляет порядка 11 млн руб.

Наталья Шинкарева