В ХМАО утвердили обвинение по делу пяти участников запрещенного ИГ

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по делу пяти участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщила пресс-служба ведомства. Им вменяется организация и участие в деятельности террористической группировки (ч. 1,2, ст. 205.5 УК РФ).

По данным следствия, жители Нижневартовска, являясь членами организации, оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности. У обвиняемых были изъяты оружие и наркотики.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в апреле 2019 года, они были помещены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

На территории ХМАО периодически задерживают пособников террористов и предотвращают теракты. В мае 2020 года суд отправил жителя Сургута Зураба Маммаева на три года в колонию за финансирование ИГИЛ. Маммаев оказывал медпомощь участникам незаконного вооруженного формирования, а также осуществил частями переводы денежных средств на общую сумму 135 тыс. руб.

В апреле 2020 года спецслужбы предотвратили теракт в одном из торговых центров Лянтора, который готовили участники террористической организации «Имарат Кавказ», запрещенной на территории РФ.

Михаил Мананников