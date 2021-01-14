Уголовное дело отсидевшего 17 лет вора в законе передано в липецкий суд

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии заключенным елецкой колонии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что документ подписан зампрокурора Павлом Коростылевым. Обвиняемым является 46-летний уроженец Грузии, отбывающий наказание в ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области с декабря 2017 года.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах, речь идет о «воре в законе» Тенгизе Гигиберии по кличке «Тенго Потийский». В 2003 году он совершил разбойный налет на квартиру предпринимательницы Татьяны Кузнецовой в Москве. Вместе с подельниками Тенго похитил различные ценности на 1 млн руб. После его задержания стало известно, что незадолго до налета он убил 30-летнего бизнесмена Руфата Эйвазова. В 2005-ом Пресненский райсуд Москвы осудил Гигиберию на 17 лет колонии строгого режима за кражу и разбой с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также за убийство и хранение оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Срок заключения Тенго Потийского, по данным “Ъ-Черноземье”, должен был истечь в сентябре 2020-го. Последние годы он отбывал наказание в елецкой колонии. В июле прошлого года управление МВД по Липецкой области возбудило в его отношении уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.).

По версии следствия, обвиняемый пропагандировал в колонии «воровские идеи», сплачивая лиц криминальной направленности. Другие осужденные якобы исполняли данные им поручения и организовывали сбор денег на его содержание. Сам обвиняемый вину не признает.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в прокуратуре, дело передано на рассмотрение в Липецкий областной суд. В суде уточнили, что материалы еще не поступили.

Сергей Толмачев