Сотрудника УФСИН по Удмуртии обвиняют в отключении электронного браслета знакомого

36-летнего начальника филиала УФСИН России по Завьяловскому району Удмуртии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Установлено, что в апреле и июне 2020 года обвиняемый дважды отключал электронный браслет своему знакомому экс-сотруднику УФСИН, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отметим, что в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено к прокурору с обвинительным заключением. За совершенное преступление сотруднику УФСИН грозит до четырех лет лишения свободы.