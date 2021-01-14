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Сотрудника УФСИН по Удмуртии обвиняют в отключении электронного браслета знакомого

36-летнего начальника филиала УФСИН России по Завьяловскому району Удмуртии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Установлено, что в апреле и июне 2020 года обвиняемый дважды отключал электронный браслет своему знакомому экс-сотруднику УФСИН, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отметим, что в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено к прокурору с обвинительным заключением. За совершенное преступление сотруднику УФСИН грозит до четырех лет лишения свободы.

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