Opel возродит бренд OPC для «заряженных» электромобилей

Компания Opel возродит фирменную линейку OPC, в которую раньше входили спортивные автомобили, в гамму «заряженных» электромобилей, сообщает Auto Express.

Первой моделью новой линейки OPC станет электрический кроссовер Mokka-e, OPC-версия которого должна выйти на рынок в 2022 году. Затем появится электрохэтчбек Corsa-e OPC, а также новый минивэн Vivaro и следующее поколение хэтчбека Astra, которое, как ожидается, оснастят в версии OPC бензо-электрической гибридной силовой установкой.

Технические доработки новых моделей OPC коснутся только перенастройки рулевого управления и подвески — двигатели не изменятся. Также «заряженные» Opel получат особый аэродинамический обвес и новые колесные диски, а также спортивное оформление интерьера.

Напомним, последние модели Opel OPC были выпущены в 2018 году. С тех пор линейка автомобилей заводского подразделения Opel Performance Center не обновлялась.