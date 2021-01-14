УМВД Перми взыскало деньги с горадминистрации из-за коммунальной аварии

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск УМВД Перми к администрации города о взыскании более 1,08 млн руб. С соответствующим заявлением ведомство обратилось после того, как 26 и 28 сентября 2018 года произошли аварии на участках трубопровода горячего водоснабжения. Один из них находился на территории, прилегающей к зданию отдела полиции №7 (дислокация Свердловский район) по ул. Куйбышева, 64, а другой — к зданию изолятора временного содержания УМВД Перми на ул. Уральской, 90. В итоге управление произвело их ремонт за свой счет, потратив сумму, заявленную в исковых требованиях. При этом ООО «Пермская сетевая компания», привлеченное к делу в качестве третьего лица, указало, что данные участки являются бесхозяйными, поэтому за их содержание общество ответственности не несет. Представители компании согласились с позицией управления, со ссылкой на федеральное законодательство и приказ Минэкономразвития РФ. Они поясняли, что муниципалитет имел право поставить это имущество на учет как бесхозяйное. При этом он был обязан и определить организацию, которая будет заниматься его обслуживанием.

Возражая против иска, администрация указывала, что ПСК фактически эксплуатирует эти сети и получает от этого доход. Поэтому сетевая компания должна их содержать. Кроме того, трубопровод проходит по территории, которая передана управлению МВД в оперативное управление. Они являются составной частью земельного участка, соответственно не могут быть бесхозяйными.

В результате суд с требованиями УМВД согласился. Как отмечается в решении, в реестр муниципальной собственности сети не были внесены из-за бездействия ответчика. Кроме того, он так и не определил организацию, которая будет заниматься обслуживанием бесхозяйных сетей. В итоге требования истца были удовлетворены в полном объеме.