Строительство тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ к Черногорску началось в Хакасии

В Хакасии началось строительство тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ к Черногорску, сообщила пресс-служба абаканского отделения Сибирской генерирующей компании (СГК).

«С учетом модернизации оборудования на Абаканской ТЭЦ стоимость проекта составляет около 2,5 млрд руб.»,— уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе абаканского отделения СГК. Из них более 2 млрд руб. — средства компании.

Планируется построить 12 км тепломагистрали в течение 2021 года. Также в Черногорске планируется создание подкачивающей насосной системы. «Несмотря на то, что местность по которой пройдет трубопровод ровная и не требует неординарных технических решений, для регулировки гидравлического давления в системе отопления города ПНС будет построена»,— отметили в пресс-службе компании.

Черногорск находится в 16 км от Абакана. Это второй по величине город региона. Население составляет 75,5 тыс. человек.

Даниил Тарабукин