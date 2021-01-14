Омский «Гласспром» вложит 1 млрд рублей в расширение производства

Холдинг «Гласспром» (Омск) намерен организовать производство крупноформатных архитектурных стеклопакетов для бизнес- и торговых центров, аэропортов и высотных домов с общим объемом инвестиций около 1 млрд руб.

О планах компании в четверг сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставит на их реализацию льготный заем на 499,9 млн руб. Эти деньги пойдут на закупку оборудования, в том числе линии резки стекла с автоматической загрузкой и разгрузкой, линии обработки кромки, цифровой и валковой печати керамическими красками и других.

Мощность нового производства, по данным ФРП, составит 27 тыс. кв. м изделий в год, среди которых одно- и двухкамерные стеклопакеты, остекление балконных и входные дверей, фасадов, витражей и витрин. Продукция компании, как ожидается, будет использована в строительстве объектов инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Реализация проекта, по информации фонда, позволит снизить зависимость рынка крупноформатного остекления от производителей из Турции, Германии и Белоруссии с 80 до 50%.

Сейчас расположенное в Омске производство холдинга, по данным официального сайта, в месяц выпускает 20 тыс. кв. м ПВХ-конструкций и 10 тыс. кв. м алюминиевых конструкций.

Дарья Решетникова