В Ростове пресечена реализация сильнодействующего медицинского препарата

Во время оперативного мероприятия полицейские зафиксировали в Ростове незаконную продажу сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители задержали подозреваемого сбытчика, 33-летнего мужчину. По данным ведомства, он продавал лекарственный препарат «Тропикамид», который является сильнодействующим веществом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Сейчас подозреваемый задержан.

Наталья Шинкарева