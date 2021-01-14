14 января, четверг
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Ростов-на-Дону. Юг России

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В Ростове пресечена реализация сильнодействующего медицинского препарата

Во время оперативного мероприятия полицейские зафиксировали в Ростове незаконную продажу сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители задержали подозреваемого сбытчика, 33-летнего мужчину. По данным ведомства, он продавал лекарственный препарат «Тропикамид», который является сильнодействующим веществом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Сейчас подозреваемый задержан.

Наталья Шинкарева


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