Более 140 тыс. жителей Черноземья переболели COVID-19

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 14 января сообщил о еще 1239 заболевших в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 161,331 тыс. Из них выздоровели уже 140,953 тыс. (за последние сутки - сразу 1674), а еще 2768 пациентов не смогли справиться с недугом (29 за сутки).

Так, в Белгородской области за последние сутки подтвердился еще 181 диагноз, а общее число заболевших достигло 24,403 тыс. Новых выздоровевших за последние сутки - 258, а всего уже 21,916 тыс., летальных случая за сутки три, а с начала пандемии уже 291.

В Воронежской области за сутки вирус подтвердился еще у 393 пациентов, всего уже у 51,669 тыс. Новых выздоровевших - 462, а всего - 46,124 тыс., умерли за сутки 15 пациентов с вирусом, а с начала пандемии уже 1316.

В Курской области - еще 175 заболевших, а всего уже - 23,229 тыс. Новых выздоровевших - 172 (единственный регион в Черноземье, где за сутки число выписанных пациентов оказалось ниже, чем количество вновь подтвержденных случаев болезни), а всего - 20,433 тыс., умерли два пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже 324.

В Липецкой области - еще 155 подтвержденных случаев, а с начала наблюдений уже - 18,339 тыс. Новых выздоровевших - 241, а всего - 13,575 тыс., летальных случая за сутки четыре, а за весь период - 316.

В Орловской области - еще 176 заболевших, а всего - 23,806 тыс. Новых выздоровевших - также 176, а всего - 21,037 тыс., умерли два пациента с коронавирусом, а за весь период уже 301.

В Тамбовской области вирус подтвердился еще у 159 человек, а общее число инфицированных составило 19,885 тыс. Новых выздоровевших - 365, а всего - 17,868 тыс., летальных случая за сутки три, а с начала пандемии - 220 (наименьшее число в Черноземье).

Чего стоила борьба с коронавирусом Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков