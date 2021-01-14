Жителя Удмуртии осудили за распространение частных сведений граждан

Жителя Удмуртии осудили за нарушение неприкосновенности частной жизни и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 137 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Установлено, что мужчина трудоустроился в компанию, предоставляющую услуги связи, и распространял частные сведения в интересах третьих лиц, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Октябрьский райсуд Ижевска приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года. Подсудимый признал вину, приговор вступил в законную силу.