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ФРП предоставит НПП «Орион» 750 млн рублей для запуска нового производства

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займа в размере 750 млн рублей петербургскому НПП «Орион» для запуска предприятия по производству оборудования для нефте- и газодобычи. Средства будут выделены в рамках программы для предприятий оборонно-промышленного комплекса «Конверсия».

Мощность производства составит 100 комплектов ежегодно. Использование комплексов позволит повысить эффективность гидроразрыва в скважинах. В настоящее время на рынке нефтегазового оборудования 80% занимают зарубежные производители. Запуск производства позволит заместить около 30% импорта и предложить более дешевое оборудование.

Общая стоимость проекта составляет 1,02 млрд рублей.

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