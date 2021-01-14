ФРП предоставит НПП «Орион» 750 млн рублей для запуска нового производства

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займа в размере 750 млн рублей петербургскому НПП «Орион» для запуска предприятия по производству оборудования для нефте- и газодобычи. Средства будут выделены в рамках программы для предприятий оборонно-промышленного комплекса «Конверсия».

Мощность производства составит 100 комплектов ежегодно. Использование комплексов позволит повысить эффективность гидроразрыва в скважинах. В настоящее время на рынке нефтегазового оборудования 80% занимают зарубежные производители. Запуск производства позволит заместить около 30% импорта и предложить более дешевое оборудование.

Общая стоимость проекта составляет 1,02 млрд рублей.