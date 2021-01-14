14 января, четверг
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Глава самарского минстроя назначил ответственного за борьбу с коррупцией

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев наделил отдельными полномочиями руководителя административного департамента минстроя Искандера Сайфулова. Последний сможет подписывать документы, которые касаются кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации. Приказ министра размещен на портале правовой информации.

Кроме того, Искандер Сайфулов в числе прочего также сможет подписывать документы, связанные с назначением, сокращением сотрудников и отправлением их в служебные командировки. В минувшем году Евгений Чудаев уже делился полномочными с сотрудниками своего министерства.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Новости компаний

Профиль пользователя