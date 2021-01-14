Бывшему замглавы управления МВД по Красноярскому краю заменили условный срок на реальный

Красноярский краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил наказание бывшему заместителю начальника регионального главка МВД генерал-майору Александру Кузнецову, осужденному на пять лет условно. Суд снизил наказание до четырех лет восьми месяцев, но отбывать их он будет реально в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-секретарь суда Оксана Веселова.

Александра Кузнецова взяли под стражу. Адвокат Илья Щербаков заявил “Ъ”, что разочарован решением суда апелляционной инстанции и обжалует его.

Приговор замначальника красноярского главка МВД Александру Кузнецову Центральный райсуд вынес в июне 2020 года. По версии следствия, с которой согласился и райсуд, Александр Кузнецов, курировавший строительство в Норильске нового здания изолятора временного содержания, подписал акты приемки не до конца выполненных работ, в результате подрядчику — красноярской фирме «Вектор-95» — необоснованно было переведено почти 200 млн руб.

Приговор обжаловали обе сторона. Сторона обвинения посчитала его недостаточно суровым. «Прокуратура с принятым судом решением не согласилась ввиду мягкости назначенного наказания и принесла на него апелляционное представление»,— сообщили в прокуратуре края. Защита утверждала, что в деле отсутствуют доказательства вины, и просила об оправдании бывшего замначальника главка.

О приговоре — в публикации “Ъ” «Генерал переплатил за изолятор».

Константин Воронов, Новосибирск