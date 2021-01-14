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Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Бывшему замглавы управления МВД по Красноярскому краю заменили условный срок на реальный

Красноярский краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил наказание бывшему заместителю начальника регионального главка МВД генерал-майору Александру Кузнецову, осужденному на пять лет условно. Суд снизил наказание до четырех лет восьми месяцев, но отбывать их он будет реально в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-секретарь суда Оксана Веселова.

Александра Кузнецова взяли под стражу. Адвокат Илья Щербаков заявил “Ъ”, что разочарован решением суда апелляционной инстанции и обжалует его.

Приговор замначальника красноярского главка МВД Александру Кузнецову Центральный райсуд вынес в июне 2020 года. По версии следствия, с которой согласился и райсуд, Александр Кузнецов, курировавший строительство в Норильске нового здания изолятора временного содержания, подписал акты приемки не до конца выполненных работ, в результате подрядчику — красноярской фирме «Вектор-95» — необоснованно было переведено почти 200 млн руб.

Приговор обжаловали обе сторона. Сторона обвинения посчитала его недостаточно суровым. «Прокуратура с принятым судом решением не согласилась ввиду мягкости назначенного наказания и принесла на него апелляционное представление»,— сообщили в прокуратуре края. Защита утверждала, что в деле отсутствуют доказательства вины, и просила об оправдании бывшего замначальника главка.

О приговоре — в публикации “Ъ” «Генерал переплатил за изолятор».

Константин Воронов, Новосибирск


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