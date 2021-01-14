Единая стоимость проездного для школьников и студентов в ЯНАО составила 174 рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) установили единую стоимость проездного билета для школьников и студентов до 23 лет, сообщила пресс-служба правительства региона. Его цена составит 174 руб. за месяц.

Мера поддержки коснется тех населенных пунктов, где имеется транспорт. Разницу стоимости компенсирует округ. «Нововведение станет актуальным для 5 тыс. детей, которые регулярно передвигаются по городу на общественном транспорте, посещая школу, секции», — сказала первый замдиректора департамента социальной защиты Оксана Медынская.

Ранее органы соцзащиты возмещали расходы по оплате проезда по городу в размере 399 руб. «Данной суммы часто не хватало на приобретение проездного билета школьникам и студентам по полной стоимости, семьям приходилось доплачивать собственные средства»,— говорится в сообщении правительства.

Право на приобретение проездного в ЯНАО по льготной цене имеют еще 40 категорий граждан, в том числе ветераны боевых действий, пенсионеры и инвалиды.

Михаил Мананников