Сбербанк выдал первый на Урале льготный кредит на цифровизацию бизнеса по программе министерства цифрового развития РФ, сообщили в пресс-службе банка. Сделка заключена в Свердловском отделении Сбербанка.

Кредит получила компания VOXYS (ООО «Инфо-контент») — лидер российского рынка аутсорсинговых контактных центров. Сумма сделки составила 50 млн руб. Предприятие намерено направить средства на развитие собственной IT-инфраструктуры.

Отметим, что кредиты по программе Минцифры РФ выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта — от 25 млн до 5 млрд руб. При реализации программы по цифровизации нескольких взаимосвязанных проектов льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд руб.