Ограничительные меры позволили избежать в Пермском крае резкого всплеска заболеваемости

Ограничительные меры, введенные в регионе в ноябре, позволили снизить темпы распространения коронавируса и заболеваемости ОРВИ. Об этом на заседании краевого оперштаба заявил вице-премьер краевого правительства Сергей Никифоров.

По данным краевого минздрава, с ноября по начало января в крае не зафиксировано резкого скачка заражения COVID-19, еженедельный уровень заболеваемости ОРВИ снизился с 24,5 до 19,5 тыс. человек. На начало января число заболевших ОРВИ составило 9315, что, несмотря на пандемию COVID-19, ниже аналогичного показателя прошлого года (10 329 случаев). Важную роль в этом сыграло и решение о переводе школьников на дистанционный режим обучения. С 11 января все учащиеся, бывшие на дистанте, вернулись к очному режиму занятий.

По данным на 14 января, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 34 812 человек. По темпам распространения вируса Пермский край находится на 13-м месте среди всех субъектов РФ.