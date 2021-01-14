В Камышине построят новую поликлинику и инфекционную больницу

В Камышине Волгоградской области планируется строительство новой поликлиники и инфекционной больницы на 60 мест. Об этом сообщили в областной администрации.

В ходе рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров принял решение о строительстве в городе еще одного учреждения первичного звена. «В этом году мы должны определиться с местом и сформировать техническое задание для подготовки проектно-сметной документации», — уточнил губернатор.

Также в Камышине возведут инфекционную больницу на 60 мест: уже идет подбор площадки под будущее учреждение. В течение 2021 года будет подготовлен проект, а работы на участке планируется начать уже в 2022 году.

Мария Шахрай