Коронавирус в Ярославской области: умерли двое мужчин и еще 187 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1949 и 1977 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 168 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 14 января, в регионе официально подтвержден 24941 случай заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23442 человека выздоровел. 246 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1855 человек, из них 837 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1018 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12307 человек. На втором месте Рыбинск — 3371 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1407 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 182, 139 и 122 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2808 тестов на COVID-19. На карантине находится 7833 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов