Спрос на новостройки в Краснодаре вырос на 1%

По итогам 2020 года спрос покупателей жилья на новостройки в Краснодаре увеличился по сравнению с 2019 годом на 1%, а стоимость их квадратного метра – на 17%. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».

В целом по России спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%. Наиболее ощутимое подорожание за год было зафиксировано в течение последнего квартала (цены поднялись на 10%).

«В Краснодаре структура спроса на разные виды первичной жилой недвижимости в течение года менялась незначительно. Как и в конце 2019 года, почти половина (46%) покупателей интересуется однокомнатными квартирами, 31% — двухкомнатными, на третьем месте по популярности расположились студии (11% спроса)», - сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается также, что уровень предложения на новостройки в Краснодаре увеличился за 2020 год на 42%.

Дмитрий Михеенко