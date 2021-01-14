В Пензе пресекли сбыт содержащих героин наркотиков

В Пензе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, при проверке информации, что женщина занимается сбытом наркотиков в квартире по улице Лядова, сотрудники установили причастность в совершении преступления 32-летней пензячки, которая уже привлекалась к уголовной ответственности. Полицейские изъяли вещество, содержащее героин массой более 400 г.

Женщина призналась в содеянном. Со слов подозреваемой, наркотик она заказала через Тelegram у неизвестного для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мария Шахрай