В Казани спрос на новостройки вырос на 31%

В Казани по итогам 2020 года спрос на квартиры в новостройках по сравнению с 2019-м увеличился на 31%. При этом предложение упало на 38%. Исследование провели специалисты «Авито».

Отмечается, что стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в Казани в среднем по итогам 2020 года составила 93 тыс. руб., что на 19% больше, чем за год до этого. Казань заняла пятое место среди крупных городов РФ с самыми дорогими квартирами на первичном рынке. Лидером стала Москва, где стоимость 1 кв. м составила 203,4 тыс. руб. Второе место занял Сочи с 140,8 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (140,5 тыс. руб.).

В России средняя стоимость 1 кв. м жилья по итогам прошлого года составила 98,7 тыс. руб., что на 19% больше, чем в 2019-м.

"Ъ-Казань"