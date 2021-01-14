«Одноклассники» выплатили разработчикам мобильных игр почти 1 млрд рублей за год

Социальная сеть «Одноклассники» выплатила разработчикам мобильных игр в 2020 году 970 млн руб., что на 62% больше, чем годом ранее, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. Число игроков на мобильной платформе «Одноклассников» увеличилось за год на 24,3%, а проведенное в них время выросло на 32,4%. Абсолютные цифры в компании не раскрывают.

Общие выплаты разработчикам игр на всех платформах составили 3,3 млрд руб. Доходы от размещения рекламы в их проектах при этом выросли на 60%. В 2019 году совокупные выплаты игровым разработчикам в «Одноклассниках» составили 3,2 млрд руб., а разработчики мобильных игр тогда получили 600 млн руб.

Дмитрий Шестоперов