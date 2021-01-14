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У жительницы Воткинска похитили почти 1,5 млн рублей под предлогом игры на бирже

Индивидуальный предприниматель из Воткинска лишилась 1,4 млн руб., желая заработать деньги на бирже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в августе 2020 года она решила начать играть на бирже. Она нашла в интернете объявление и связалась с представителями инвестиционной компании. По телефону ей обещали грамотно вложить деньги. В течение нескольких месяцев женщина вкладывала деньги на специальный счет и получала выписки об увеличении дохода. При этом «брокеры» убеждали ее увеличивать взносы. Когда потерпевшая отказалась в очередной раз пополнять счет, то злоумышленники сообщили ей, что она сможет получить деньги только после внесения платежа. После этого женщина обратилась в полицию.

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