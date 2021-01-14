В Краснодаре за ущерб в 167 млн рублей осудили застройщиков ЖСК «Уютный» и «Светлый дом»

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к различным срокам наказания троих руководителей жилищно-строительных кооперативов «Уютный» и «Светлый дом». Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое из осужденных получили по 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, один – тот же срок, но условно. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, руководители ЖСК похитили у покупателей жилья в ЖСК «Уютный» в Краснодаре более 83 млн руб. Деньги привлекались под видом вступительных и паевых взносов. По мнению следствия, подсудимые осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств. Потерпевшими признаны 165 человек.

Аналогичная ситуация складывалась и с организованным подсудимыми ЖСК «Светлый дом» в Горячем Ключе. В этом случае дома уже построены, и собственники вселились в приобретенные квартиры. Подсудимым была изменена по данному эпизоду на причинение имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Его сумма, причиненного 174 дольщикам, составила более 84 млн руб.

Дмитрий Михеенко