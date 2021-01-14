За 2020 год спрос на новостройки в Перми вырос на 30%

За минувший 2020 год спрос на жилье в новостройках в Перми вырос на 30% по сравнению с показателями 2019 года, сообщают аналитики «Авито Недвижимость». Средняя цена первичной недвижимости в Перми за год увеличилась на 15% и к концу года составила 70 060 руб. Кроме того, в IV квартале 2020 года объем предложений по новостройкам сократился на 25% по сравнению с концом 2019 года.

В целом в России, по итогам минувшего года, спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%, невзирая на специфическую рыночную обстановку. Если востребованность нового жилья в стране во II квартале снизилась на 21%, то в последующем III квартале эта тенденция компенсировалась высоким спросом на него (+38%).

Больше всего спрос на новостройки вырос в Москве (в 2,5 раза), Екатеринбурге (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (на 64%), Ростове-на-Дону (на 51%) и Сочи (на 48%). В Москве средняя цена квартиры в новостройке составляет 203,4 тыс. руб. за 1 кв. м, в Екатеринбурге — 81,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 140,5 тыс. руб. за «квадрат».