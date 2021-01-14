В Краснодарском крае выявлено 195 новых случаев COVID-19

По данным на 14 января в Краснодарском крае подтверждено 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 30378 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 69 человек, в Геленджике – одиннадцать, в Горячем Ключе – восемь новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 535,2. За прошедшие сутки скончались 15 пациентов, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 191 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 20716 человек, умерших – 1143 человека.

Анна Перова, Краснодар