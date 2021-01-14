В Самарской области за сутки выявлено 282 случая COVID-19

За прошедшие 24 часа число вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области составило 282. За этот период из больниц региона был выписан 281 человек. Также за минувшие сутки в Самарской области скончались шесть пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области был зафиксирован 35441 случай заражения COVID-19. Общее число летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе на сегодняшний день достигло 730.

Георгий Портнов