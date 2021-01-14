В Удмуртии разрабатывают законопроект о развитии личных подсобных хозяйств

Законопроект о развитии личных подсобных хозяйств (ЛПХ) разрабатывается в Удмуртии. Его рассмотрели на заседании постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды госсовета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Законопроектом предусматриваются организационные и финансовые меры государственной поддержки, в том числе разработка и реализация государственных программ, направленных на развитие ЛПХ в Удмуртии, содействие в организации заготовительных приемных пунктов в сельских территориях, организация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных и проведение мероприятий по повышению их продуктивности и племенных качеств, помощь в создании сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйственных потребкооперативов, а также различные меры информационной, консультационной и методической помощи»,— говорится в сообщении.