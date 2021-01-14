Экс-управляющая банка в Дудинке осуждена за хищение 3,3 млн рублей со счетов ИП

Бывшая управляющая банка в Дудинке (Красноярский край) признана виновной в хищении 3,3 млн руб. со счета индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба ГУ МВД края.

По данным полиции, экс-директор, имея доступ к счетам предпринимателя, в течение года переводила средства на счет своей родственницы, картой которой пользовалась.

В отношении жительницы Дудинки возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе следствия обвиняемую лишили должности. Женщина добровольно возместила все похищенные денежные средства. Суд назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком, а также штраф в 200 тыс. руб. Помимо этого два года и шесть месяцев ей запрещено занимать управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в коммерческих организациях.

Даниил Тарабукин