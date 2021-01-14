В Ростовской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 392 случая коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове — 160. В Новошахтинске выявлено 13 случае, в Батайске — 12, в Семикаракорском районе — 11, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Красносулинском и Усть-Донецком районах — по 10. В Матвеево-Курганском и Сальском районах выявлено по девять случаев инфицирования, в Белокалитвинском, Верхнедонском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах — по восемь, в Миллеровском, Орловском и Песчанокопском районах — по семь, в Таганроге, Кагальницком и Ремонтненском районах — по шесть, в Зерноградском и Обливском районах — по пять, в Новочеркасске, Егорлыкском, Пролетарском, Цимлянском районах — по четыре, в Родионово-Несветайском районе — три, в Волгодонске, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Тарасовском районах — по два. По одному случаю заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Боковском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Советском, Тацинском и Целинском районах.

За сутки в регионе вылечились 357 человек. Умерли 29 человек.

По состоянию на утро 14 января количество инфицированных в области превысило 57,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1360. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 47,3 тыс. человек, умерли 2 293 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева