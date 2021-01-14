«Первенство планеты — момент истины этого биатлонного сезона»

В немецком Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В четверг болельщиков ждет женский спринт. Начало гонки — в 16:30. Мужской спринт уже завершен, и Россия здесь вновь осталась без медалей. Каковы сейчас шансы у отечественных спортсменов? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

После победы российской сборной в смешанной эстафете было столько эмоций, столько радости и, главное, надежд, что начало следующего этапа Кубка мира по биатлону ждали, можно сказать, с трепетом. Но первая же гонка показала, что новых чудес от биатлонистов можно и не дождаться. По крайней мере, в мужской команде ходом от лидеров в спринте отставали все. Даже Эдуард Латыпов, который всего несколько дней назад финишировал с таким блеском, допустил один промах и был в итоге пятнадцатым. Скорость у него тоже была далека от идеальной, и после гонки старший тренер сборной России Юрий Каминский, общаясь с журналистами, даже предъявлял Латыпову претензии: «Надо разбираться, на самом-то деле — акклиматизация, недостаточное восстановление. Почему-то не пришел на массаж. Дело-то не в проигрыше, а в том, что он не показал, наверное, на что он готов, что он может показать. Немножко хуже ходом».

Похоже, слава все же вскружила голову перспективному российскому биатлонисту. Насколько сильно, поймем в самое ближайшее время. Этап только начинается, и впереди у мужчин эстафета и масс-старт. Но, к сожалению, даже лучший из россиян в спринте, Матвей Елисеев, несмотря на безупречную стрельбу, был десятым, а потом говорил о проблемах: «Ощущения были, что что-то есть, а добавить просто не получается. Идешь и понимаешь, что ты проигрываешь на каждом шагу. Но постарался выжать максимум из себя. И на трассе вроде я себя чувствовал неплохо, но когда пришел на финиш, у меня закружилась голова, и, вообще, состояние такое резко нахлынуло. И я думаю, что, может, с этим связано все».

Если из этого состояния наши биатлонисты не выйдут, то о медалях и подиумах можно не вспоминать. Те же норвежцы бегут так быстро, а стреляют так точно, что диву даешься. В мужском спринте первые два места заняли Йоханнес Бё и Стурла Легрейд. Да и помимо Норвегии конкурентов у России хватает, поэтому комментатор Дмитрий Губерниев был осторожен в оценках: «Определенное движение вверх российского биатлона и топ-10 от Матвея Елисеева присутствует. Понятно, что нужно остальным ощетиниться, как бы там ни было. Но в любом случае мы видим, что там, где мы делаем осторожные шаги вперед, соперники делают два прыжка. И здесь уже становится не то чтобы тревожно — тренеры знают, что они делают, но нужно корректировать работу для того, чтобы мальчиком для битья не быть уже на главном старте сезона, на чемпионате мира в феврале».

Владимир Осипов — о смешанной эстафете Кубка мира по биатлону Читать далее

Но до чемпионата мира нас ждет еще два этапа кубка. В женской программе Оберхофа, как и у мужчин, спринт, эстафета и масс-старт. На следующей неделе последняя проверка сил на седьмом этапе в итальянской Антерсельве, и 10 февраля в словенской Поклюке стартует первенство планеты — момент истины этого биатлонного сезона.