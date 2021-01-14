В Ярославской области из-за морозов на трассе М-8 развернут пункт обогрева

В Ярославской области из-за сильных морозов для оказания помощи водителям главное управление МЧС России по региону развернуло мобильный пункт обогрева на федеральной трассе М-8, сообщили в пресс-службе управления МЧС.

В сообщении отмечается, что пункт обогрева развернут в связи с тем, что в условиях сильных морозов повышается риск возникновения пробок и заторов на автодорогах. Повышается риск возникновения аварийных ситуаций и ДТП. В экстренных ситуациях в мобильном пункте обогрева водителям и другим участникам дорожного движения будет оказана помощь.

По информации пресс-службы, в мобильном пункте обогрева имеется необходимое оборудование для обогрева и оказания первой помощи пострадавшим, а также для вызова скорой медпомощи и ГИБДД. Подвижный пункт представляет собой две специально оборудованные палатки М10, рассчитанные на 10 человек и оперативный транспорт МЧС России, в частности, тяжелый автомобиль «Урал» и квадроцикл. На пункте также задействована техника взаимодействующих с МЧС структур. Мобильный пункт можно оперативно доставить и развернуть в любой точке на автотрассе.

Антон Антонов