Мэрия прогнозирует снижение ввода жилья в Новосибирске в 2021 году

В Новосибирске в 2020 году построено 1,3 млн кв. м жилья, что на 24% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть. По его словам, этот объем соответствует плановому показателю по нацпроекту, но повторить его в ближайшие годы не удастся.

«Мы планируем выйти на этот показатель, но не в следующем году. Мы уточняем планы следующего года — не менее 1 млн кв. м видим сегодня. Задача — через три года выйти на уровень регулярного введения более 1,3 млн кв. м», — сказал мэр журналистам в четверг.

По его словам, на данный момент в городе выданы разрешения на строительство жилья общей площадью около 4,8 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области сократили план по вводу жилья в регионе на 2021 год на 21%. Пересчет в минстрое объяснили низким спросом на новостройки и переносом сроков достижения целей нацпроекта с 2024 на 2030 год.

Подробнее о том, какие заявлены показатели по вводу жилья в регионе, — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирску перестроили планы».

Дарья Решетникова