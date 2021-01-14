Еще у 476 нижегородцев обнаружили COVID-19

В Нижегородской области к 14 января число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 76,2 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ. В том числе за последние сутки заболевание обнаружили у 476 местных жителей.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели около 68,6 тыс. нижегородцев, скончались 1,86 тыс. граждан. Сейчас лечение получают 5,8 тыс. пациентов.

В России за последние сутки выявили 24,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 3,49 млн.

Анастасия Еремина