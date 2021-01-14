Четыре жителя Башкирии, задержанные в среду, остаются под стражей

Члены запрещенной организации «Башкорт» (признана экстремистской) Рустам Аманов, Ильнур Кинисаров, Раил Абкадиров и Марат Шарафутдинов взяты под стражу, сообщает «Башинформ». Они были задержаны вчера сотрудниками ЦПЭ МВД по Башкирии и регионального УФСБ.

Как пояснил "Ъ-Уфа" собеседник в правоохранительных органах, активисты находятся в изоляторе временного содержания, суда по избранию им меры пресечения еще не было. Решение об их задержании было принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ст.30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ранее сообщалось, что у задержанных активистов изъяли два обреза, самодельный пистолет и холодное оружие.

В ноябре 2020 года Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал 19 человек виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и назначил аресты до 15 суток. Люди были задержаны после того, как между двумя местными жителями произошел конфликт и на поддержку одного из них в Кармаскалы начали съезжаться жители разных районов республики.

Анна Соколова