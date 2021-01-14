У экономиста из Ижевска похитили 267 тысяч рублей под предлогом акции банка

У 60-летней экономиста одного из ижевских заводов похитили 267 тыс. руб. под предлогом участия в акции ко дню рождения банка. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что у знакомой ижевчанки взломали аккаунт в одной из соцсетей. Далее злоумышленники, используя предлог проведения акции, завладели реквизитами банковских карт потерпевшей якобы для помощи в регистрации. Через три дня женщина обнаружила свисание денег с ее счетов и узнала о взломе страницы ее знакомой.