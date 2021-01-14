Самолет, выполнявший рейс Москва — Салехард, приземлился в Санкт-Петербурге из-за отказа оборудования

Самолет авиакомпании «Ямал» А-320, выполнявший рейс Москва (Домодедово) — Салехард, по техническим причинам совершил посадку в Санкт-Петербурге, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

На борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, на самолете произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в аварийный режим управления.

Изначально экипаж самолета собирался вернуться в аэропорт вылета, но из-за ухудшения погодных условий и отказа оборудования выполнил уход на запасной аэродром Пулково в Санкт-Петербурге. По данным пресс-службы «Ямала», посадка прошла благополучно. Сейчас выполнение рейса продолжено на резервном самолете.

Михаил Мананников