Донской минтранс вновь объявил конкурс на строительство участка Северного обхода

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика на строительство участка автодороги «Северный обход Ростова» на участке «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» — автодорога «Ростов — на — Дону — Таганрог». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Ранее конкурс, объявленный 26 ноября 2020 года, был отменен из-за необходимости увеличения гарантийных сроков, предусмотренных проектом контракта. Гарантия на составляющие объекта варьировалась от года до восьми лет. Теперь, согласно новой конкурсной документации, гарантийный срок конструктивных элементов варьируется от двух до 10 лет. Отметим, что стоимость контракта осталась прежней: более 2,8 млрд руб. Срок подачи заявок завершится 4 февраля.

Напомним, в ноябре 2020 года Главгосэкспертиза одобрила изменения в проекте строительства участка Северного обхода. Его обустройство планировалось закончить в октябре 2019 года, но помешали проблемы с переносом коммуникаций. В начале 2020 года АО «Донаэродорстрой» потребовало через суд расторгнуть контракт в 1,2 млрд руб. с министерством транспорта Ростовской области на строительство одного из трех участков дороги «Северный обход Ростова». Поводом стали ошибки в проектной документации, которые министерство вовремя не исправило.

Подробно, о том, почему «Донаэродорстрой» расторг контракт с региональным минтрансом читайте в материале “Ъ-Юг” «Подрядчик съехал с дороги»

Наталья Шинкарева