Цена на новостройки в Сочи за прошлый год выросла на 39%

Средняя цена новостроек в городе-курорте Сочи за год выросла на 39% и составила 140,8 тыс. руб. за квадратный метр, сообщает портал «Авито Недвижимость». Интерес покупателей к новому жилью в Сочи в 2020 году повысился на 48%, предложение снизилось на 39%.

Среднероссийский показатель цены на новое жилье в 2020 году – 99 тыс. руб. за квадратный метр (прирост цены за год – 19%), в Москве квартиры в новостройках стоят 204 тыс. руб. за квадратный метр, в Ростове-на-Дону ¬– 56 тыс. руб. (плюс 10%), в Краснодаре – 55 тыс. руб. (плюс 17% за год).

Анна Перова, Краснодар