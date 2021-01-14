«Пермские медведи» вошли в Академию игровых видов спорта

В 2021 году в состав Академии игровых видов спорта включены резервисты гандбольного клуба «Пермские медведи». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Финансирование тренировок и выступлений «Пермских медведей» будет осуществляться за счет бюджета академии: на эти цели предусмотрено 12 млн руб. «Академия – оптимальный вариант создания базы для подготовки игроков молодежного состава. Такое же системное решение ранее было принято по футболу и хоккею. В перспективе именно эти ребята будут пополнять ряды основных команд»,— пояснила глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова.

Помимо гандболистов в Академию входят также хоккейная команда «АК59» и возрожденный футбольный клуб «Амкар».