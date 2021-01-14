На Кубани 195 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 378. Выздоровели за сутки 191 человек (за все время 20 716), умерли с коронавирусом 15 пациентов (за все время – 1143), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 70 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 078 человек. Выздоровели 91 человек (за все время 10 051), умер один человек (за все время – 104 человека).

За последние сутки в России 24 763подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3426(13,8%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев(+0,7%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 570 смертей (за весь период по России умерло 63 940 человека). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 956 человек (за весь период – 2 882 044).

Дмитрий Михеенко