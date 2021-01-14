На Ямале зарегистрировали 112 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Один человек скончался.

Таким образом, с начала пандемии в округе выявлено 34 068 случаев COVID-19 Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 361 человек скончался.

В России за сутки диагноз подтвердился еще у 24 763 человек. С начала пандемии вирус был выявлен у 3 495 816 пациентов. Более 2,8 млн человек уже выздоровели, 63 940 больных скончались.