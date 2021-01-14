В Татарстане еще у 92 человек обнаружили коронавирус

За сутки в Татарстане выявили еще 92 случая коронавируса. Два из них — завозные, 90 — контактные, 30 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому.

Среди новых заразившихся — двое несовершеннолетних и 41 человек старше 60 лет. В Казани подтверждены 50 случаев за сутки, в Набережных Челнах — 17, в Нижнекамском районе — шесть, в Высокогорском и Ютазинском — по три, в Буинском, Зеленодольском и Тюлячинском — по два, в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Пестречинском — по одному.

«На 14 января в Татарстане зарегистрировано 14 541 случай COVID-19.Выздоровело за весь период 11 114, в том числе 32 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"