В Тюменской области COVID-19 выявили еще у 162 человек

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три пациента скончались.

По данным на 14 января, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 25 569 случаев инфицирования COVID-19. Более 23 тыс. пациентов выздоровели, 223 человека скончались.

В России за сутки диагноз подтвердился еще у 24 763 человек. С начала пандемии вирус был выявлен у 3 495 816 пациентов. Более 2,8 млн человек уже выздоровели, 63 940 больных скончались.

Михаил Мананников