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Более 1,3 тысяч тюменцев нарушили режим самоизоляции в праздники

С начала января в Тюменской области было возбуждено 1 354 дела об административных правонарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на начальника регионального УМВД Леонида Коломиеца.

Кроме того, в новогодние праздники было проверено около двух тыс. транспортных средств, в том числе 1 007 ед. общественного транспорта. В результате проверок было составлено 85 протоколов по ст. 20.3.1 КоАП РФ за неиспользование средств индивидуальной защиты пассажирами транспорта.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено более 25,4 случаев COVID-19, из них 23 тыс. пациентов уже выздоровели, 220 человек скончались.

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