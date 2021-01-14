В новогодние праздники в Тюменской области около 2,5 тыс. организаций нарушили эпидемиологические правила

В Тюменской области в период новогодних праздников было составлено около 2,5 тыс. протоколов за несоблюдение эпидемиологических норм организациями торговли и общественного питания. Об этом сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на главу регионального Управления МВД Леонида Коломиеца.

Всего по итогам проверок было составлено 1 268 протоколов за неиспользование посетителями магазинов средств индивидуальной защиты. Кроме того, в результате проверки 2 348 кафе, баров, ресторанов Тюмени нарушения эпидемиологических норм были выявлены в 1 219 заведениях.

С начала пандемии в Тюменской области выявлено более 25,4 случаев COVID-19, из них 23 тыс. пациентов уже выздоровели, 220 человек скончались.