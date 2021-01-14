На Дону лжесвященник 20 лет собирал пожертвования с прихожан

В Слободе Советка Неклиновского района выявили деятельность псевдоправославной церкви. Ее глава 20 лет собирал пожертвования с прихожан, представляясь православным священником. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

«Человек привлечен к административной ответственности по ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Ему назначили штраф в 5 тыс. руб. и предъявили требование о прекращении деятельности»,— рассказал источник.

Наталья Шинкарева